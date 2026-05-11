Hükümetin mali tabloyu kontrol altında tutmak için çeşitli adımlar attığını belirten Berova, bütçe gelir tahminlerinin büyük oranda gerçekleştiğini söyledi.

“2025 bütçesinde gelir tahminleri büyük ölçüde tuttu”

Berova, hükümetin gelir öngörüsü yapamadığı yönündeki eleştirileri kabul etmediklerini ifade ederek, 2025 bütçesinde öngörülen gelirlerin kesinleşmiş rakamlarla yüzde 98 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Yılın ilk üç ayında gelirlerde yaklaşık yüzde 15 oranında düşüş yaşandığını doğrulayan Berova, bu gerilemede bölgesel savaşların ve küresel ekonomik gelişmelerin etkili olduğunu savundu.

“Akaryakıtta vatandaş için gelirden feragat ettik”

Hükümetin ekonomik baskıyı azaltmak adına bazı gelir kalemlerinden bilinçli şekilde vazgeçtiğini söyleyen Berova, akaryakıtta fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla KDV, fon ve rıhtım harcı gibi gelirlerde fedakarlık yapıldığını belirtti.

Bu uygulamalar nedeniyle devletin yaklaşık 500 milyon TL’lik gelirden feragat ettiğini açıklayan Berova, amaçlarının vatandaşın üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek olduğunu ifade etti.

“Gelir artırıcı düzenlemeler devreye giriyor”

Maliye Bakanı, hükümetin mali yapıyı güçlendirmek için çeşitli yasa çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Önümüzdeki hafta varlık barışı yasa tasarısının Meclis gündemine taşınacağını açıklayan Berova, ayrıca banka sigorta işlem vergisi düzenlemeleri, inşaat sektöründeki sözleşmelerin hayata geçirilmesi ve ekonomik varlıkların koçana dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Borçlanma yönetilebilir olduğu sürece sorun değildir”

Şubat, mart ve nisan aylarında beklenenden daha yüksek düzeyde borçlanma yapıldığını ifade eden Berova, bunun olağanüstü ekonomik koşullardan kaynaklandığını dile getirdi.

Dünyada borçsuz bir ülke bulunmadığını söyleyen Berova, önemli olanın borçlanmayı sürdürülebilir ve kontrollü şekilde yönetebilmek olduğunu vurguladı. Örnek olarak Güney Kıbrıs’ın da milyarlarca euroluk borcu bulunduğunu hatırlattı.

“Hazirandan sonra ek borçlanma ihtiyacının azalmasını bekliyoruz”

Berova, haziran ayından itibaren yalnızca mevcut borçların çevrilmesine yönelik işlemler yapılmasını, bunun dışında yeni ek borçlanma ihtiyacının azaltılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Vergi gelirleri ve diğer tahsilatların artmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında mali yapının daha dengeli bir noktaya ulaşacağını düşündüklerini belirtti.

“20 milyar liralık ekonomik potansiyel var”

Ekonomik varlıkların sözleşmeden koçana çevrilmesi gibi alanlarda yaklaşık 20 milyar TL’lik potansiyel bulunduğunu ifade eden Berova, bu kaynağın ne kadarının kısa sürede ekonomiye kazandırılacağının takip edildiğini söyledi.

Gerekli görülmesi halinde ek ekonomik tedbirlerin de devreye alınacağını belirten Berova, hükümetin süreci yakından izlediğini kaydetti.

“Sendikalarla tüm verileri paylaşacağız”

Konuşmasının sonunda şeffaflık mesajı veren Berova, gelecek hafta sendikaları Maliye Bakanlığı’nda ağırlayarak gelir-gider tablosuna ilişkin kapsamlı bir sunum yapacaklarını açıkladı.

Hükümetin plansız hareket etmediğini savunan Berova, uygulanabilir projeler üzerinde çalıştıklarını ve ekonomik süreci disiplinli şekilde yönetmeye devam edeceklerini söyledi.