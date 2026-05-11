-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Dünyada yaşanan savaşlar ve ekonomik krizlere rağmen ülke ekonomisini korumak adına önemli adımlar attıklarını söyleyen Üstel, hükümetin halkın alım gücünü düşürmemek için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

“Kriz dönemlerinde gerekli tedbirleri aldık”

Göreve geldikten kısa süre sonra Rusya-Ukrayna savaşının başladığını hatırlatan Üstel, ardından İsrail-Filistin savaşı ile ABD-İran geriliminin yaşandığını belirtti. Tüm bu gelişmelerin dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini söyleyen Üstel, buna rağmen hükümetin ekonomik istikrarı korumak adına gerekli önlemleri aldığını kaydetti.

Akaryakıt fiyatları ve navlun ücretlerinde ciddi artışlar yaşandığını ifade eden Üstel, hükümetin bu süreçte zamları minimum seviyede tutmaya çalıştığını söyledi. Amaçlarının vatandaşın alım gücünü korumak olduğunu vurguladı.

“Asgari ücret 9 kat arttı”

Üstel, hükümet döneminde maaşlarda önemli artışlar yapıldığını belirterek, asgari ücretin 9 kat yükseldiğini söyledi. Ortaokul, lise ve üniversite mezunu kamu çalışanlarının maaşlarının da yaklaşık 11 kat artırıldığını ifade etti.

Ekonomide yaşanan küresel sıkıntılara rağmen istihdamda büyüme yaşandığını savunan Üstel, 2022’den bu yana çalışan sayısında yüzde 30 artış olduğunu ve toplam çalışan sayısının 170 bine ulaştığını açıkladı.

“Kapanan iş yeri kadar açılan iş yeri de ortada”

2022-2026 yılları arasında kapanan iş yeri sayısının bin 640 olduğunu belirten Üstel, aynı dönemde 10 bin 700 yeni iş yerinin açıldığını söyledi. Bu rakamların ekonominin küçülmediğini, büyümeye devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Enflasyonun tüm dünyada yaşandığını dile getiren Üstel, hükümetin hem Türk Lirası hem de döviz bazında vatandaşın alım gücünü korumayı başardığını savundu.

“Erken seçim zamanı geldiğinde yapılır”

Muhalefetin erken seçim çağrılarına da değinen Üstel, seçim için henüz erken olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile yeni bir ekonomik protokol imzalandığını açıklayan Üstel, birçok projenin hayata geçirilmek üzere olduğunu belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana Türkiye ile yapılan protokoller kapsamında ülkeye yaklaşık 70 milyar TL kaynak kazandırıldığını ifade eden Üstel, seçimlerin zamanı geldiğinde yapılacağını kaydetti.

“Türkiye’ye giriş yasakları siyasi malzeme yapılmamalı”

Konuşmasında Türkiye’ye giriş yasağı bulunan kişilerle ilgili tartışmalara da değinen Üstel, bu konunun siyasi malzeme yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Hükümetin Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle sürekli istişare halinde olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye’nin kendi iç düzenlemeleri doğrultusunda bazı yasakları kaldırdığını ve ilerleyen süreçte de gerekli değerlendirmelerin yapılacağını düşündüğünü dile getirdi.