Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar 7’nci Toplantısı için Bakü’de bulunması nedeniyle toplantıya Dışişleri Bakanına vekaleten KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova katılarak bir konuşma yaptı.

Berova konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Teşkilata üye olarak kabul edildiği 1992 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalara ülkemiz tarafından etkin katılım sağlandığına dikkat çekti. EİT üyesi ülkelerle ve Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı işbirliğiyle geçtiğimiz hafta Girne’de düzenlenen EİT 2. Tur Operatörleri Forumu’na sağlanan yoğun ilgi ve destekten dolayı memnuniyetimizi de dile getiren Sayın Bakan, önümüzdeki yıl benzer etkinliklere ülkemizin ev sahipliği yapmasından onur duyacağımızı ifade etti.

Berova konuşmasında, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle iki devletli bir uzlaşıya varılabileceğini vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanınması ve ülkemizle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurulması çağrısında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a vekâleten toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci’ye, ayrıca EİT Genel Sekreteri Dr. Asad M. Khan ile Sekretarya yetkililerine ülkemize gösterdikleri destek için teşekkür etti.

Çevirim içi (virtual) olarak gerçekleştirilen toplantı süresince Sayın Berova yanında, Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürü Ayşen Volkan İnanıroğlu ve Üçüncü Sekreter Begüm Tuncalı hazır bulundu.