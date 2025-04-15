CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner Meclis Genel Kurulu’nda “Fiber Optik Altyapısı İle İlgili Süreçte Neler Yaşanıyor?” konulu konuşma yaptı.

Şahali’ye cevap veren Maliye Bakanı Doktor Özdemir Berova, Fiber optik altyapısıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu çalışmalar tamamlanınca bakır kabloların çıkarılarak bundan gelir elde edilebileceğini söyledi.

Berova, konuyla ilgili şunları söyledi:

“ ‘Nasıl doğru proje ile hedefe ulaşabiliriz’ sorusu yaptığımız çalışmaların temelini oluşturuyor. Ülkemizde şu anda kullanılan bakır altyapı içerisindeki bakırın çıkarılması ve akabinde bundan gelir edilmesi süreci ile fiber optik projesi arasında bir bağlantı yoktur. Yapılan çalışmalarda fiber optik hatlarının geçiş güzergahları ile birlikte bakır hatların geçtiği yerde çakışma olmaması için çalışma yapılmaktadır. Bakır kablo bizim için önemli bir değer buradan elde edilecek gelir kamu maliyesi açısından önemli bir rakam. Bakır kabloların çıkarılıp satışa çıkarılması iyi bir çalışma gerektirir ve bu noktada fiber optik hatların da döşenmiş olması gerekir. Fiber optik altyapısıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Telefon Dairesi Türk Telekom’la yaptığı anlaşma neticesinde çalışmalarına devam ediyor.