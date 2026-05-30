Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, yangın tehlikesinin gün geçtikçe artmakta olduğuna dikkat çekerek ateş yakılmaması ve sigara izmaritlerinin etrafa atılmaması hususunda uyarıda bulundu.

Çebi yayımladığı bildiride, ormanlar, arpa ve buğday ekili tarlalarda yangın riskinin yaz sıcaklarıyla birlikte artmakta olduğunu, bu nedenle bölgeye gezmek, piknik yapmak için gelenlerin daha dikkatli ve duyarlı davranmalarının önemli olduğunu belirtti.

Çebi, “Özellikle bu dönemde ateş yakılması çok büyük tehlike oluşturuyor. Küçük bir ihmal, ormanlarımızın yok olmasına, canlıların hayatını kaybetmesine ve çiftçilerimizin yıllık emeğinin kül olmasına neden olabilir." dedi.

Ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasak olduğunu da hatırlatan Dursun Çebi, sigara izmaritlerinin de yangın tehlikesi oluşturduğunun altını çizdi.