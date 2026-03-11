Üstel, Cevdet Yılmaz’ın “Biz Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız” sözlerinin, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkıyla olan sarsılmaz bağını açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan hakkını kullanarak gerçekleştirdiği 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile adaya ayak bastığını hatırlatan Üstel, o günden bu yana Kıbrıs Türk halkına huzur ve güven sağlandığını, adanın geneline barış geldiğini vurguladı. Üstel, Türkiye’nin kararlı duruşunun bugün de bölgede barışın, istikrarın ve caydırıcılığın en önemli teminatı olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türkiye’nin her koşulda yanlarında olduğunu bilmenin kendilerine güç verdiğini belirten Üstel, Azerbaycan’dan gelen destek mesajlarına da değindi.

Üstel, Cavanşir Feyziyev’in “KKTC’ye bir mermi düşerse karşılarında güçlü devletlerin ordularını bulurlar” sözlerinin Kıbrıs Türk halkının güvenliğine verilen güçlü desteğin ve “tek millet, üç devlet” anlayışının somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Bu sözlerin aynı zamanda Türk dünyası arasındaki dayanışmanın gücünü ortaya koyduğunu belirten Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki bağların ortak tarih, kültür ve giderek güçlenen kardeşliğin önemli bir örneği olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel, mesajının sonunda Cevdet Yılmaz, İlham Aliyev, Azerbaycan halkı ve Cavanşir Feyziyev’e Kıbrıs Türk halkına verdikleri güçlü destek ve kararlı duruş için teşekkür etti.