BRT ekranlarında yayınlanan Gündem 12 programına açıklamalarda bulunan Berova, ortak bir noktaya ulaşmak amacıyla paydaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Ülkenin “bilişim adası” vizyonu doğrultusunda en önemli adımlardan birinin adanın tamamının fiber optik altyapıyla donatılması olduğunu vurgulayan Berova, hükümetin konuya büyük önem verdiğini ifade etti.

Protokolün değerlendirilmesi sürecinde bazı maddelerde yeterli açıklık bulunmadığının paydaşlar tarafından dile getirildiğini aktaran Berova, bu belirsizliklerin giderilmesi amacıyla paydaşlar ve Türk Telekom yetkilileriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Berova, protokol üzerinde taraflarla uzlaşıya varılabileceğine dair kanaatinin yüksek olduğunu da belirtti.

Fizibilite raporuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Berova, finansal analizlerin teknik veriler ve maliyet unsurları dikkate alınarak yapıldığını kaydetti. Bu süreçte yasal mali müşavir konumundaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası uzman kadrosuyla birlikte değerlendirme yürütüldüğünü ifade etti.

Daha önce Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından yöneltilen sorular çerçevesinde fizibilite raporunu paylaşma konusunda herhangi bir çekinceleri olmadığını açıkça dile getirdiklerini belirten Berova, kapsamlı bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendireceklerini vurguladı.

Öte yandan Berova, Meclis’te dün yaşanan gelişmelere de değinerek, iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen ortaya konan tutumu doğru bulmadığını ifade etti.

