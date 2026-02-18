Üstel, Ramazan ayının aile bağlarının, komşuluk ilişkilerinin ve toplumsal dayanışmanın daha da güçlenmesine vesile olmasını dileyerek, bu ayın paylaşmanın, yardımlaşmanın, sabrın ve sorumluluk duygusunun öne çıktığı özel bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Ramazan’ın, kırgınlıkların geride bırakıldığı ve gönüllerin buluştuğu bir dönem olduğuna dikkat çeken Üstel, toplum olarak ortak değerlerde birleşmenin ve birbirine daha fazla sahip çıkmanın önemine işaret etti.

Başbakan Üstel, mesajında ayrıca Ramazan-ı Şerif’in halka, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlere ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini dileyerek, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.