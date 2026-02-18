Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Genel Tarım Sigortası Fonu’na kayıtlı olup kuraklık zararı kapsamında ödeme almayan tahıl (arpa, buğday, yulaf, hasıllık, tritikale) ve yemlik baklagil (fiğ-vigo, favetta) üreticilerine dönüm başına 300 TL verim kaybı ödemesi yapıldı.

Bu çerçevede 1166 üreticiye, 95 bin 190,5 dönüm alan için toplam 28 milyon 557 bin 150 TL ödeme yapıldı.

Üreticilerin hak edişlerini Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile T.C. Ziraat Bankası ve her iki bankaya bağlı şubelerden alabileceği belirtildi.