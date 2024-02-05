Maliye Bakanı Özdemir Berova, Meclis Genel Kurulu'nda enflasyonun bir ülke için en kötü olgulardan bir tanesi olduğunu söyleyerek, yüksek enflasyonla yaşamanın sıkıntılı bir durum olduğunu belirtti.

Anavatan Türkiye ve KKTC’de yüksek enflasyonla geçen bir dönem yaşandığını dile getiren Berova, alt ve orta gelir gruplarının enflasyon altında ezilmemesi için gayret ortaya koyduklarını ve hükümetin kamuda maaşlara yüksek oranda artış verdiğini söyledi.

Olması gerekenin üzerinde bir rakam belirlendiğini kaydeden Berova, Uluçay’ın da dikkat çektiği "Gıda ve alkolsüz içkilerde yüzde 10 oranında enflasyonun" beklenen bir rakam olduğunu belirtti.

Yıl içinde değişimi yakından takip edeceklerini söyleyen Berova, serbest piyasa koşullarını göz önünde tutarak piyasadaki oynamaların minimize edilmesi için çalışacaklarını ve aşırı artışların vergi noktasında takibinin yapılacağını ifade etti.

Berova, etiketlerle ilgili çalışmalar yapıldığını ve piyasayı sürekli takip halinde olduklarını belirterek, enflasyonun artışının piyasaya yansıyacağını ancak fırsatçılık neticesinde fiyatların üst seviyeye çekilmesini kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Gıdada çıkan enflasyon rakamının yüksek olduğunu ve dengeleme için gerekenin yapılacağını belirten Berova, yıl sonunda 2023 yılından daha düşük bir enflasyonun ortaya koyması temennisinde bulundu.

Yılda üç kez hayat pahalılığı verme düzenlemesi yapılacağını, tarımda ciddi destekler verileceğini, reel sektörde de işverene yönelik Sosyal Sigorta konusundaki teşviklerin son aşamaya geldiğini dile getiren Berova, halkın enflasyon altında ezilmemesi için gayret gösteren hükümetin piyasayı da yakından takip ettiğini söyledi.