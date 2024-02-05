CTP Milletvekili Sami Özuslu, Meclis Genel Kurulu'nda “Memleket Halleri” konulu güncel konuşmasında, sorulan sorulara, eleştirilere yanıt verilmediğine işaret ederek, vatandaşın cevap alabilme hakkının gasp edildiğini belirtti.

Ekmeğin fiyatının 15 TL olduğunu dile getiren Sami Özuslu, “Övünürken, bir harmanlık yer isteyenler, ekmeğin fiyatını aşağıya çekmeyi beceremediler... Allah’ın salatalığı 70-75 TL olabilir mi?” diye sordu.

Dünyada etin en pahalı olduğu ülkeleri sıralayan Özuslu, en ucuz etin Pakistan ve Kenya’da satıldığını kaydetti. Kuzey Kıbrıs’ta 15-16 dolara kadar çıkan etin fiyatının, Güney Kıbrıs’ta 11 dolara kadar düştüğünü ifade eden Özuslu, “Yapmayın dedik sonra ülkeyi külliye, cami ile dolduruyorsunuz ama diğer taraftan insanları domuz eti almaya mahkum ediyorsunuz” dedi.

“Alım gücünün dibe vurduğunun gizlendiğini” ifade eden Sami Özuslu, bir kök marulun fiyatının 35-40 TL olduğunu söyledi. Sağlıklı yaşamanın ve gıdaya erişimin temel insan hakkı olduğunu kaydeden Özuslu, “Ete erişim sıfırlandı, yumurta ve süte de öyle… Et, süt, yumurta yenmez oldu sayenizde” diye konuştu.

“Neden insanların bu ülkede kendini güvende hissetmiyor?” sorusunu soran Özuslu, “Memleketin çivisi çıktı. Ne çivi kaldı, ne vida…” dedi.

Kıb-Tek’te ihalesiz yakıt teminiyle toplumun ciddi zarara uğratıldığını savunan Özuslu, konuyla ilgili istinafa gidilmediğini ve devletin en az 20 Milyon dolar zarara uğratıldığını söyledi. “Doğmamış çoğunun hakkını yediriyorsunuz” diyen Özuslu, hesabın verilmesi gerektiğini kaydetti.

Özuslu, “İnsanların memleketten göç etme nedenlerinden birinin de adaletsizlik ve eşitsizlik olduğunu” söyledi.

Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise Özuslu’yu yanıtladığı konuşmasında, et konusunun iki bacağı olduğunu, bunların da "üretim ve canlı et fiyatları" ile "kasaplar ve et reyonları" olduğunu ifade etti.

Üreticiden kaynaklı et fiyatlarında artış olmadığını, aksine 20 Aralık’a kadar düşüş yaşandığını belirten Çavuş, üreticiden çıktıktan sonraki fiyatlara bakılması gerektiğini, bununla ilgili en iyi denetçinin vatandaş olduğunu kaydetti.

Çavuş, dana kıymasını 400 TL’ye satan yerler olduğunu, kuzuda ise 430 TL’den başlayan fiyatlar olduğunu belirterek, serbest piyasa ekonomisinde denetimin halkta olduğunu dile getirdi.

“Hayvan varlığı olarak büyümemiz gerekiyor”

Çavuş, büyükbaşta kaliteli ve nitelikli ete ulaşabilmek için üreticiye et ırkı suni tohumlamayı önerdiklerini ve bunun yapılması durumunda üreticiye hayvan başı 3 bin lira destek verileceğini kaydetti. Büyükbaş hayvan varlığının 67 bin olduğunu, küçükbaşta ise anaç denilen 300 bin hayvan olduğunu kaydeden Çavuş, “Hayvan varlığı olarak büyümemiz gerekiyor” dedi.

Küçükbaşta sıfır faizle 30 milyondan fazla destek, 70 milyonluk hibe-arpa desteği verdiklerini ifade eden Çavuş, bu ay içerisinde ayrıca 15 milyon TL'lik hibe-arpa desteği verileceğini söyledi. Sektörü büyütebilmek için kulak numaralarını yüzde yüz artırdıklarını belirten Çavuş, küçükbaş sütü toplayabilmek ve dengeyi sağlamak için SÜTEK’e sütünü veren üreticiye 6 TL destek verdiklerini söyledi. PDO’lu süt üreten üreticilere artı 5 TL destek verdiklerini kaydeden Çavuş, saydıklarının tamamının sektörde bir ilk olduğunu belirtti. Çavuş, küçükbaş hayvan ıslahını da yapacaklarını kaydetti.

Büyükbaş etinde hayvansal yönden darlık, arzı karşılayamama gibi bir durum olmadığını, kasapların dana aramadığını ifade eden Bakan Çavuş, kuzuda az bir oranda sıkışıklık olduğunu ifade ederek, körpe kuzu çıktıktan sonraki sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini söyledi.

“Hayvan varlığımız güçlenmeli, etler ve sütler nitelikli olmalı” diyen Çavuş, bitkisel üretime destek verirken, kaliteli kaba yemin artacağını, böylelikle imalatçının aldığı süt kalitesinin artacağını söyledi.

“Hiçbir zaman tek et fiyatı olmadı”

Ağustos ayından bu yana yaş sebzedeki fiyatların en istikrarlı noktada olduğunu ifade eden Hüseyin Çavuş, aşırı yağışlardan zarar gören üreticiler olduğunu kaydetti. Arz ve dengeyi koruyabilmek için yaş sebzeyi Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına aldıklarını belirten Çavuş, zararları tazmin edeceklerini söyledi. Bakan Çavuş, ilk defa fide desteği verdiklerini de ifade etti. Yılda 60 bin hayvan artırabilmenin çalışmasını yaptıklarını dile getiren Çavuş, “Hiçbir zaman tek et fiyatı olmadı” dedi.

“Belki de en güvenli ülkelerden bir tanesiyiz” diye konuşan Çavuş, “Güvende hissediyorum. Çünkü Anavatanımın garantörlüğündeyim… ‘Güvende hissetmiyorum’ sözü beni üzer” şeklinde konuştu.

Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise yeniden söz alarak, Çavuş’un verdiği bilgilerin önemli olduğunu ancak meselenin Tarım Bakanlığı’yla çözülebilecek bir mesele olmadığını söyledi. Özuslu, "Mesele ekonomiktir, sosyal devlet anlayışıdır, para birimidir” dedi.

Kıbrıs adasının iki tarafındaki kişi başına düşen gelirle alınabilecek etin herkesin içini acıtması gerektiğini belirten Özuslu, güneyde kişi başına düşen gelirle 3 bin kilo, kuzeyde 800 kilo et alınabileceğine işaret etti.

“Ekonomik olarak güney bizi dörde katladı. Dar ve sabit gelirli kan kaybediyor” diyen Özuslu, memleketin, daha yaşanası, daha güvenilir bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Özuslu, Çavuş'un "serbest piyasa ekonomisinde denetim halkta olur" sözlerini anımsatarak, serbest piyasa ekonomilerinde kontrol mekanizması olduğunu ve isteyenin isteğini yapamadığına işaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş ise yerinden söz alarak, “İnsanları domuz etine mahkum ettiniz” sözünü doğru bulmadığını ifade ederek, KKTC’de de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde de alternatif fiyatlar olduğunu söyledi.