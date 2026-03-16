Berova, Kadir Gecesi’nin toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine vesile olan önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin Kadir Gecesi ile daha da anlam kazandığını vurgulayan Berova, mesajında “Kadir Gecesi, manevi değerlerimizi hatırlatan ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiren mübarek bir gecedir.” ifadelerine yer verdi.

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mübarek gecenin kırgınlıkların sona ermesine, sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularının güçlenmesine vesile olmasını dileyen Berova, bu anlamlı gecenin ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.