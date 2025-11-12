Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde KKTC Alevi Kültür Merkezi Derneği Genel Başkanı İbrahim Sezikli’ye bazı yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Ziyarette, Cemevi Projesi ve 2026 yılı bütçe planlaması gündeme geldi.

Heyet, daha önce Amfi-Tiyatro olarak planlanan projenin bu yıl için ayrılan ödeneğinin, projelerdeki gecikmeler nedeniyle 2025 yılında kullanılamadığını belirterek 2026 bütçesine aktarılmasını talep etti.

Genel Başkan İbrahim Sezikli, görüşmede yaptığı konuşmada, “Sayın Bakanımız, Cemevi Projemizin her aşamasında bizlerle sürekli iletişim içinde oldu. Bu süreçte gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Toplum yararına olan her projeye imkânlar ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz. Alevi Kültür Merkezi’nin çalışmalarını ve dayanışma ruhunu yakinen izliyoruz.” dedi.