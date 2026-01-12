Maliye Bakanı Berova, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 14’üncü yıldönümü dolayısyla mesaj yayımladı.

Berova, yayımladığı mesajda, “Ömrünü Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ve haklı davasına adayan, liderliği ve mücadeleci kişiliğiyle tarihimize yön veren Merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatının her dönemini Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine adamış olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş; mücahit, lider ve devlet adamı kimliğiyle halkının gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. İngiliz İdaresi döneminden başlayarak devletleşme sürecine uzanan zorlu yolda sergilediği kararlı duruş, Kıbrıs Türk halkının kaderini belirleyen en önemli unsurlardan biri olmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni halkına emanet eden Denktaş, uluslararası alanda da saygı gören liderlik vasıflarıyla tarihteki yerini daima koruyacaktır. Mütevazı kişiliği, halkıyla kurduğu güçlü bağ ve Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nün hakları söz konusu olduğunda gösterdiği cesur duruş, onun 'Bu bağımsızlık yoludur, egemenlik yoludur, vatan yoludur, devlet yoludur, Türklük yoludur, Türkiye yoludur' sözünde ifadesini bulan anlayışının bir yansımasıdır.

Zor ve kritik dönemlerde sergilediği siyasi öngörü, kararlılık ve devlet adamlığı vasfı ile bizlere güçlü bir devlet mirası bırakan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, her zaman saygı ve minnetle hatırlanacaktır.

Vefatının 14’üncü yılında Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Mekânı cennet olsun.”