DÜÇ’ten yayınlanan duyuruda, taban fiyatların kuzu için kilogram başına 299, oğlak için 270, keçi için 180 ve teke için 180 TL olarak belirlendiği kaydedildi.

Tekliflerin KDV’siz verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı da belirtilen duyuruda, ödemelerin peşin nakit veya banka teminatlı çekle yapılacağı, satışa sunulan hayvanların ilgili çiftliklerde görülebileceği ifade edildi.

Tekliflerin en geç 15 Ocak Perşembe saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'nde bulunan teklif kutusuna bırakılması gerektiği kaydedilen duyuruda, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı da bildirildi.