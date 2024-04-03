Bakan Berova mesajında şunları kaydetti:



“KKTC’nin ilk Başbakanı, Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanlarından, merhum Mustafa Çağatay, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde mukavemetçi ve bir hukukçu olarak zorluk ve yokluklar içerisinde hizmet etmiş, Türk Cemaat Meclisi üyeliği, Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis Üyeliği, Maliye, Çalışma-Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunarak, adını Kıbrıs Türk Siyasi Tarihine yazdırmıştır.

Mücadelesi, fedakârlığı ve hizmetleri asla unutulmayacak, daima hatırlanacaktır.

Mustafa Çağatay’ın aramızdan ayrılışının 35’inci yıl dönümde O’nu rahmet, minnet, şükran ve özlemle anıyoruz.”