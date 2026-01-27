CANLI AKTARIM

Berova, CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali’nin Meclis Başkanı Ziya Öztürkler hakkında uzun bir konuşma yaptığını belirterek, “Sayın Şahali, Öztürkler hakkında uzunca bir konuşma yaptı ve günün sonunda UBP vekilleri ile ilgili olarak da ‘neden göz yumuyorsunuz’ söylemlerinde bulundu. Öztürkler yalnızlaştırılarak üzerine bir saldırı operasyonu gerçekleştiriliyor” dedi.

Şahali’nin söylemlerini eleştiren Berova, “Şahali’nin yaptığı açıklamaları yargısız infaz olarak bile nitelendiremeyeceğim. Yargısız infazda bile günün sonunda bir yargı vardır ve masumiyet karinesi bunun üzerine kuruludur” ifadelerini kullandı.

Polisin yürüttüğü soruşturmalara hükümetin müdahalesi olmadığını vurgulayan Berova, “Polisimizin yaptığı her türlü araştırmaya ve bu bağlamda oluşturduğu her türlü soruşturmaya biz hükümet olarak hiçbir şekilde müdahale etmedik, etmeyiz. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde gelen sonuçlarla gidişatın belirlendiğini ifade ettik, ediyoruz” dedi. Mahkeme sürecinde dile getirilen söylemlerin polis tarafından araştırılacağını belirten Berova, “Bunun sonunda bir suç isnadı oluşturabilecek bir husus ortaya çıkarsa elbette değerlendirmesi farklı olur” şeklinde konuştu.

“Bu tür iddiaların Meclis’te tartışılması doğru değildir”

Bu tür iddiaların Meclis’e taşınarak tartışılmasını doğru bulmadığını dile getiren Berova, “Bu gibi olayları buraya getirip Meclis’te tartıştırmak doğru bir yaklaşım değildir. Bugün pek çok vekil hakkında çok şey söylenebilir. Bu şekilde konuşmalara çok dikkat etmeliyiz. Burası Meclis’tir; konuşmalar bilgi, belge ve kanıta dayalı söylemler ve araştırmalar üzerinden yapılmalıdır” dedi.

Vergi Dairesi çalışmaları… Berova’dan personele teşekkür

Konuşmasının sonunda Maliye Bakanlığı çalışmalarına da değinen Berova, “3 yıldır Maliye Bakanıyım. Vergi Dairesi memurlarımız 3 yıldır vergi adaletiyle ilgili olarak saha çalışmalarını fiilen yürütmektedirler. Kendilerine sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.