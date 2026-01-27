CANLI AKTARIM

Öztürkler, avukatına gerekli talimatları verdiğini belirterek, “Avukatım çalışmalarını tamamladığında gerekli suç duyurusu yapılacak. İddiadan bahsettik; bu dava 2 yıldır görüşülen bir davadır. Bu davanın ana sanığı ile ilgili hem polis hem de savcılık tahkikatları tamamlandı” dedi.

“15 Yıl ceza alan bir kişinin söyledikleri mi esas alınacak?”

Davanın ana sanığıyla ilgili süreçlere dikkat çeken Öztürkler, “İlgili kişi sanıkken kendini müdafaa hakkı varken, soruşturmalar yapılırken Ziya Öztürkler ile ilgili herhangi bir bulguya ulaşılamıyor. Ama 15 yıl ceza alan ve yüzlerce davadan mahkûm edilen bir kişinin itibarı ile mi hareket edeceğiz?” ifadelerini kullandı.

“Savcılıktan bana yöneltilmiş bir suç yok”

Kürsüde net bir çağrıda bulunduğunu söyleyen Öztürkler, “Eğer bana iddia edilen konularla ilgili bir ispat, bir suç duyurusu varsa bu konuda ne yapacağımı açık yüreklilikle ortaya koydum. Ama şahsıma savcılık tarafından herhangi bir suç isnadı yapıldı da ben mi bilmiyorum?” diye sordu.

Öztürkler, “Bugün içeride 15 yıldır yatan biri çıksa, ‘ben şunu yaptım, bunu yaptım’ dese, isim verse biz o kişiyi mi suçlayacağız? Bu dava 2 yıldır görüşülüyor. Polis ve savcılık bu dosyayı didik didik etti” şeklinde konuştu.

“Yanlışım varsa gereğini yaparım”

Kendisine yönelik iddiaları kesin bir dille reddeden Öztürkler, “Yüzlerce suçtan mahkûm edilen bir kişinin söylediği mi itibarlıdır, Meclis Başkanı’nın söylediği mi itibarlıdır? Bir yanlışım varsa tüm gereklerini yerine getirmeye hazırım ama bu hususta hiçbir yanlış yapmadım” dedi.

Daire müdürü olduğu döneme de değinen Öztürkler, “Daire müdürüyken yasanın bana verdiği yetkiler dışında hiçbir hareket yapmadım. Bu ülke hukuk ülkesidir, demokrasisi vardır. Ben sizleri de, şahsımı da, Meclis’i de zor duruma düşürecek hiçbir harekette bulunmadım” ifadelerini kullandı.

“47 Yaşındayım, hakkımda tek bir dava yok”

Masumiyet karinesine vurgu yapan Öztürkler, “Masumiyet karinesi, ilgili suç duyurusunun geldiği gün başlar. 47 yaşındayım. Bugüne kadar tarafıma yöneltilmiş herhangi bir suç isnatı ya da davam olmamıştır” dedi.