Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, tiyatronun insanlık için taşıdığı derin anlamı ve önemi şu sözlerle dile getirdi;

“Tiyatro, insanı insana, insanla anlatan eşsiz ve kıymetli bir sanat dalıdır.

Bu sanat, yalnızca eğlence aracı olmanın ötesinde; toplumun vicdanının sesi, duyguların en saf tercümanı ve tarihimizin canlı yansımasıdır.

İnsan ruhunu derinden etkileyen bu güçlü ifade biçimi, bireyin iç dünyasını zenginleştirirken, toplumun gelişimine de önemli katkılar sunar.

Tiyatro, bizi bir araya getiren, düşündüren, hissettiren ve ortak bir bilinçle geleceğe taşıyan nadide bir mirastır.

‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ vesilesiyle, tiyatronun emekçilerini yürekten kutluyor; bu anlamlı sanatın yaşamımızda daima var olmasını diliyorum.

Sahneye Can Verenler, Geleceğe Işık Tutar!”