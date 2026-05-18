CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Görüşmeler sırasında söz alan Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı’nın yoğun ve çok yönlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek, bakanlığın temel görevlerinin gelirlerin yönetimi, giderlerin kontrolü ve bütçenin hazırlanması olduğunu söyledi.

Berova, Maliye Bakanlığı bünyesinde ayrıca Merkezi İhale Komisyonu, Gümrükler İdaresi ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi gibi önemli birimlerin bulunduğunu ifade ederek, Başbakanlıktan sonra en fazla iş yükü taşıyan alanlardan birinin Maliye Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Kamu maliyesi içerisinde bir müsteşar ve iki genel koordinatörün görev yaptığını belirten Berova, ilerleyen süreçte bakanlığın teşkilat yapısında değişikliğe gidilerek iş yükünün paylaşılması amacıyla müsteşar sayısının artırılmasının planlandığını açıkladı.

Genel koordinatörlerin yasal olarak müsteşarla eş görev, sorumluluk ve bareme sahip olduğunu ifade eden Berova, geçmişten gelen uygulamalar doğrultusunda kamu finansmanı ve borç yönetimi alanında en yüksek baremdeki kişinin Borç Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.

Berova, yasa gücünde kararname ile yapılan düzenlemenin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda artık yasa tasarısı şeklinde Meclis’e getirilmesi gerektiğini belirterek, yapılan çalışmanın mevcut kararnameyi yasallaştırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Berova’nın konuşmasının ardından yasa oy çokluğu ile kabul edildi.