CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Şahali’nin eleştirilerine yanıt verdi.



Meclis kürsüsünden konuşan Oğuz, yasa çalışmalarının sektör temsilcileriyle birlikte yürütüldüğünü belirterek, hükümetin süreç boyunca hassas davrandığını söyledi. İnşaat sektörünün yaklaşık 70 yan sektöre hayat verdiğini ifade eden Oğuz, “Bu yasa yapılırken sizlerin de katkısı oldu. Şimdi öyle bir tablo çiziyorsunuz ki sanki hükümet bunu sektörden habersiz tek başına yaptı” dedi.



Muhalefeti “iki yüzlü siyaset” yapmakla eleştiren Oğuz, sektörün desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Güney Kıbrıs’tan inşaat sektörüne yönelik anti propaganda yürütüldüğünü hatırlatan Oğuz, hükümetin sektörü rahatlatacak adımlar attığını ifade etti.



Yasa gücünde kararnamelere yönelik eleştirilere de değinen Oğuz, düzenlemelerin Meclis’e taşındığını belirterek, yasa içerisinde sektöre yönelik yeni açılımlar bulunduğunu söyledi. Oğuz, özellikle ara yatırımcılarla ilgili değişikliklerin de düzenleme kapsamında yer aldığını kaydetti.



Oğuz, sözlerinin sonunda amaçlarının sektörü girdiği dar boğazdan kurtarmak olduğunu vurguladı.