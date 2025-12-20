Berova mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Tarih, yalnızca geçmişi hatırlamak değildir; hatırladıklarımızla bugünü anlamlandırmak ve geleceği inşa etmektir.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde dönüm noktası olan 21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nı, derin bir saygı ve minnet duyguları içinde anıyoruz.

21 Aralık 1963’te Rum tarafının başlattığı ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen sistematik saldırılar, halkımıza yönelik yok etme girişimini temsil etmekte olup, üzerinden geçen 62 yıla rağmen acısı hala yüreklerimizi dağlamaktadır. Bu saldırılara karşı verilen destansı direniş, Kıbrıs Türkü’nün sarsılmaz iradesini ve azmini bir kez daha ortaya koymuştur.

Aradan geçen zaman, mücadelenin haklılığını ve vazgeçilmezliğini daha da açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. O günlerde yok edilmek istenen bir halk, bugün kendi egemen devletinde bağımsız, huzurlu ve başı dik bir şekilde yaşamını sürdürmektedir. Bu, verilen mücadelenin en somut ve gurur verici sonucudur.

Bu zorlu süreçte, Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında yer aldığı, maddi ve manevi desteğiyle varoluş mücadelesine güç kattığı unutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin dün olduğu gibi bugün de yanımızda olması, geleceğe dair umudumuzu ve güvenimizi pekiştirmektedir.

Varoluş mücadelemiz, milletimizin ortak hafızasında daima canlı kalacak; nesilden nesile aktarılacak ve asla unutulmayacaktır.

Bugün kendi vatanımızda özgür ve güvenli bir hayat sürebiliyorsak, bunu canlarını feda ederek bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize, gazilik unvanıyla onurlandırılan kahraman Mehmetçik, Mücahit ve Mücahidelerimize borçluyuz. Onların eşsiz fedakârlıkları, bağımsızlığımızın ve geleceğe yönelik kararlılığımızın sarsılmaz temelini oluşturmaktadır.

Bu anlamlı hafta münasebetiyle, en zor şartlarda bizlere bu kutsal vatanı emanet eden başta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyor, en derin saygılarımı sunuyorum.”