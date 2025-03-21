Bakan Berova’ya ziyaretinde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Sinan Öztekin ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağçabay eşlik etti.

Görüşmede, iki kurum arasında yürütülebilecek iş birliği alanları değerlendirilerek, kamu alımlarında şeffaflık, hesap verebilirlik ve dijitalleşme temelli reform süreçleri ele alındı.

GÜLEÇ

Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, Türkiye’nin kamu alımları alanında yürüttüğü reformlar, Kurumun düzenleyici ve denetleyici rolü ve mevzuat altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgiler sundu.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ise konuşmasında, KKTC’de kamu alımlarının daha etkin, şeffaf ve verimli yürütülebilmesi için Türkiye’nin tecrübelerinin önemli bir rehber olduğunu ifade ederek; özellikle Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sisteminin sunduğu dijital olanakların dikkat çekici olduğunu ve benzer sistemlerin KKTC’de de değerlendirilebileceğini belirtti.

Toplantının ikinci bölümünde, Kurumun ilgili birimleri tarafından yapılan sunumlarda, Türkiye’nin kamu ihale sistemi, temel usuller, sözleşme süreçleri ve EKAP hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Sunumlarda ayrıca, EKAP’ın kullanıcı dostu yapısı, sağladığı izlenebilirlik ve şeffaflık avantajları vurgulandı.

Ziyaret sırasında, yasaklama uygulamaları da görüşülen başlıklar arasında yer aldı. Bu kapsamda, ihalelere katılmaktan yasaklananlara ilişkin kayıtların tutulmasına ve yasaklama kararlarının duyurulmasına yönelik uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Gerçekleştirilen bu çalışma ziyareti, iki ülke arasındaki köklü tarihî, kültürel ve kardeşlik bağlarının kamu alımları alanında da pekişmesine önemli katkı sağladığı, kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, kamu alımlarında daha modern ve etkili uygulamaların teşvik edilmesi açısından son derece verimli bir zemin oluşturduğu vurgulanırken, taraflar, bu iş birliğinin teknik düzeyde sürdürülmesi ve somut ortak projelerin geliştirilmesine yönelik irade ortaya koydu.