Sendika Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Gedik, Kanlıköy’de yaşanan iş kazasında, görev sırasında kullanılan merdivenin kırılması sonucu bir sendika üyesinin yaklaşık 7 metre yükseklikten düştüğünü, kazanın kullanılan ekipmanın yetersizliği ve standartlara uygun olmamasından kaynaklandığını iddia etti.

Önlemler alınmasına rağmen kazanın yaşandığını söyleyen Gedik, daha önce yapılan uyarılara rağmen gerekli adımların atılmadığını savunarak, “Araç gereçler yetersiz, uyarılar dikkate alınmadı. dedi.

“Emekçiye yeterli değer verilmiyor.” diyerek hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Gedik, kullanılan donanımların ucuz ve kalitesiz olduğunu, yeterli hassasiyet gösterilmediğini ileri sürdü.

Mevcut araç filosunun da ciddi riskler barındırdığını savunan Gedik, “Teknik ömrünü tamamlamış, sık arızalanan ve güvenlik standartlarını karşılamakta zorlanan araçlarla hizmet verilmeye çalışılıyor.” ifadelerini kullandı.

Gedik, araç ve gereçlerde iyileştirme yapılmaması halinde önce uyarı eylemleri, ardından ise iş bırakma eylemlerinin gündeme gelebileceğini belirtti.