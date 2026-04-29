Karpaz bölgesinde, telefon hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Dipkarpaz Polis Karakolu ile Ziyamet Polis Karakolu’na ait mevcut telefon hatları devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, arıza giderilinceye kadar Dipkarpaz Polis Karakoluna 0548 811 7764 ve Ziyamet Polis Karakollarına ise 0548 811 7754 çağrı numaralı hattan veya her iki karakol için İskele Polis Müdürlüğüne ait 0548 811 7000 çağrı numaralı hattan ulaşılması önemle rica edildi.