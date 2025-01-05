Bunlar da ilginizi çekebilir

Beşiktaş'ta yaklaşık 2 sezon teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kazandı.

Sergen Yalçın, Ekol TV'de yaptığı açıklamada kardeşinin 3 gündür yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı.

TRT Spor'un haberine göre Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi.

Beşiktaş'ta Sardal Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.