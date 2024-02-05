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Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan tanıtım videosu ile yeni transfer Joe Worrall'a hoş geldin denildi.

27 yaşındaki stoper, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 8 maçta görev aldı.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest ise stoper oyuncusu Joe Worrall'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı.

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