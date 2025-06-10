-CANLI AKTARIM

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Besim, sağlık ve sağlık kurumlarına olan güvenin sarsıldığını belirterek, Acil Durum Hastanesi’nin teşkilatlanması ile ilgili sorunlar olduğunu ve halen bu sorunların çözülmediğini kaydetti.

“Sağlıkta tek bir halkanın bile bozulması ciddi komplikasyonlara neden olur” diyen Besim, Acil Durum Hastanesinde halen teşkilatlanmanın tam olmadığını hemşire sayısı ve nöbetlerde sıkıntılar yaşandığını belirtti.

“Çok sayıda sevk veriyoruz, neden?”

Acil Durum Hastanesi’nde ciddi kayıplar verildiğini savunan Besim, ‘geçtiğimiz gün Kadın Doğum Servisi’nde bir kadınımızı kaybettik. Bunun yanında başka kayıplar olduğu yönünde söylentiler de var. Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım yok, büyük ameliyatlar yapılamıyor ve çok sayıda sevk verildiği bilgileri geliyor. Sevklerin bu kadar artmasının nedeni nedir, sevklerin sayısı nedir?’ diye sordu.

Acil Durum Hastanesi ile ilgili gelen şikayetlerin çoğaldığını dile getiren Besim, hastane ile ilgili bir soruşturma ekibi kurulması gerektiğinin altını çizdi.