Savaştan en çok etkilenecek alanlardan birinin ilaç temini olduğunu vurgulayan Besim, uzun süredir ilaçların ihale yöntemi yerine doğrudan alımla temin edildiğini belirterek, bunun bütçeyi zorladığını ve maliyetleri artırdığını ifade etti.

“Sağlık sistemimiz savaştan ciddi şekilde etkilenecek

Kırılgan sağlık sistemine sahip ülkelerin bu tür krizlerden daha fazla etkilendiğini kaydeden Besim, “Biz de bu savaştan çok etkileneceğiz. Sağlık sistemi de ciddi şekilde etkilenecek. İlaç tedarik zincirlerinde büyük sıkıntılar yaşayabiliriz” dedi. Özellikle kanser ilaçları ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara erişimde sorun yaşanabileceğini dile getirdi.

“Devlet refleksi ile hareket edilmeli”

Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Besim, devlet refleksiyle hareket edilmesi gerektiğini belirterek, stratejik öneme sahip ilaçların en az 3 ila 6 aylık stoklarla depolanmasının hayati önem taşıdığını söyledi. “Savaş bu şekilde devam ederse, bir ay sonra kanser ilacı bulmakta zorlanabiliriz” ifadelerini kullanan Besim, bunun ciddi bir risk olduğuna dikkat çekti.

Uyarılarının iyi niyetli olduğunu vurgulayan Besim, hastaların önümüzdeki süreçte mağdur olmaması için gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini belirtti.

Kriz dönemlerinde sağlık sistemindeki yükün artacağını da ifade eden Besim, mevcut sağlık altyapısının bu yükü kaldırmakta zorlanabileceğini söyledi. Bu nedenle özellikle poliklinik hizmetlerinin düzenli ve erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.