Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, ekonomi başlıklı konuşmasında hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerine değindi, sert eleştirilerde bulundu.

Hükümetin 8 Mart’ta yeni ekonomik tedbir ve destek paketini açıkladığını hatırlatan Salahi Şahiner Barçın, söz konusu kararların hayata geçirilmesi için Bakanlar Kurulu’nda herhangi bir somut adım atılmadığını savundu.

Barçın, yaptığı açıklamada ülkenin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirterek, hükümetin söylemleri ile uygulamaları arasında ciddi bir uyumsuzluk bulunduğunu ifade etti. “Ülkenin ekonomik anlamda savaşı bahane ederek, savaş kaynaklı oluşmayan yanlış mali yönetim nedeniyle 15 milyar TL borç ile 2026’ya girdiğimiz bir dönemde ‘tedbir alacağız’ deyip de karar üretmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız” diyen Barçın, açıklanan tedbirlerin hayata geçirilmediğini ileri sürdü.

Bakanlar Kurulu’nun bu tedbirlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir karar üretmediğini vurgulayan Barçın, buna karşın geçmişte bütçede tasarruf amacıyla bazı kararlar alındığını hatırlattı. 2025 yılında bütçenin ciddi açık verdiğine işaret eden Barçın, o dönemde hangi kalemlerde tasarruf yapılacağının Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlandığını söyledi.

Barçın, bugün yaşanan bütçe açığının temel nedeninin ise alınan tasarruf kararlarına uyulmaması olduğunu savunarak, hükümetin ekonomik yönetimini eleştirdi.

Barçın: Ne Başbakan ne Bakan tasarrufa uydu

Sözlerinin devamında Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın tasarruf karnesini anlatan Barçın, ne Başbakan’ın ne de Maliye Bakanı’nın bu tasarruf tedbirlerine uymadığını savundu. Ağırlama izaz ikram tedbirlerinin de hayata geçirilmediğini kaydeden Barçın, hükümet ortaklarını da eleştirdi.

"Kamu kaynakları troller üzerinden kullanılıyor"

Barçın sözlerinin devamında kamu kaynaklarının “troller” üzerinden kullanıldığını iddia ederek, bunun en büyük skandallardan biri olduğunu söyledi. Barçın, hane halkı yardımı adı altında bazı kişilere 50 bin TL’lik çekler verildiğini öne sürdü. Gerçek ihtiyaç sahipleri yerine sosyal medyada hükümeti destekleyen kişilere ödeme yapıldığını savunan Barçın, “trolleri resmen maaşa bağladılar” dedi. Bu ödemelere ilişkin isim ve belgelerin elinde olduğunu belirten Barçın, kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığını ifade etti. Barçın, 50 bin TL ve üzeri ödemelerde uygulanan kroslu çek zorunluluğunun kaldırıldığını da iddia etti. Bu değişiklikle birlikte ödemelerin banka hesaplarına girmeden el değiştirebildiğini belirten Barçın, bunun denetimi zorlaştırdığını söyledi.