CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Tasarı üzerine söz alan Filiz Besim, ülkede sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, Girne Askeri Hastanesi’nin hizmetlerinden yararlanılmasına prensipte karşı olmadıklarını söyledi.

Besim, protokol kapsamında özellikle ayaktan tedavi, tanı ve röntgen hizmetlerinden faydalanılmasının amaçlandığını ifade ederek, “Bize göre bunun hiçbir sakıncası yoktur. Bu hizmet zaten veriliyor. Girne Askeri Hastanesi’nden mi yoksa kamu hastanesinden mi hizmet alındığı önemli değil” dedi.

“Sorun yasaların sürekli delinmesi”

Konunun temelinde mevcut yasaların ihlal edilmesinin bulunduğunu savunan Besim, KKTC’de bir hekimin hizmet verebilmesi için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne üyeliğin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Besim, üyelik şartının vatandaşlıkla ilgili olmadığını belirterek, bunun hekimlerin denetlenebilmesi ve gerektiğinde sorgulanabilmesi amacı taşıdığını söyledi.

Hasta haklarının ihlal edildiğine inanılması durumunda vatandaşların Tabipler Birliği’ne şikayette bulunabileceğini kaydeden Besim, birliğin de yasa kapsamında soruşturma yürütme yetkisine sahip olduğunu ifade etti.

“Tabipler Birliği sürecin dışında bırakıldı”

Protokol hazırlanırken Tabipler Birliği’nin de sürece dahil edilmesi gerektiğini savunan Besim, hükümetin birlikle istişare etmeden hareket ettiğini söyledi.

“Askeri hekimler zaten Türk Silahlı Kuvvetleri’ne aittir, üye olmaları gerekmez denilerek Tabipler Birliği saf dışı edilmiştir” diyen Besim, birlik yönetiminin konuya yapıcı yaklaştığını ancak yine de bilgilendirilmesi ve kayıt altına alınmasının gerekli olduğunu kaydetti.

“Sağlığı çökerttiniz”

Hükümetin sağlık alanındaki politikalarını da eleştiren Besim, ülkedeki sağlık sisteminin çöktüğünü savundu.

“Bu yol yol değildir, sağlığı çökerttiniz. Sağlıktaki çöküşü bu protokolle durduramazsınız” ifadelerini kullanan Besim, hastanelerin zamanında tamamlanması ve gerekli istihdamların yapılması gerektiğini söyledi.

Girne Askeri Hastanesi’nde vatandaşların sağlık hizmeti almasına karşı olmadıklarını yineleyen Besim, asıl itirazlarının Tabipler Birliği yasasının hükümet tarafından hiçe sayılması olduğunu belirtti.

Birinci: 6 Yıldır Girne Devlet Hastanesi’ni açamadınız

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Hizmet Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” üzerine söz alan Ceyhun Birinci, hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

Başbakan Ünal Üstel’in “kurumlarla istişare ederek hareket ediyoruz” yönündeki açıklamalarına değinen Birinci, hükümetin uygulamada bunun tam tersini yaptığını savundu.

“Kurumları bay-pas ediyorsunuz”

Hükümeti, protokoller hazırlanırken ülke kurumlarını devre dışı bırakmakla suçlayan Birinci, geçmişte Girne Askeri Hastanesi ile sağlık alanında iş birliği içinde çalıştıklarını anlattı.

“Ben Girne’de başhekimken Girne Askeri Hastanesi ile istişare halindeydik. Biz askerlerimize kontenjan veriyorduk, devlet hastanesinde yardımcı oluyorduk kendilerine, onlar da bize yardımcı oluyordu” diyen Birinci, o dönemlerde Girne Askeri Hastanesi’nin askerlerine yetişmekte zorlandığını ifade etti.

“Büyük bir sivil hasta potansiyeli yönlendiriliyor”

Söz konusu protokolün amacının, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı kadrosunda bulunan Girne Askeri Hastanesi ile KKTC Sosyal Sigortalar sistemine kayıtlı hastaların ayaktan muayene hizmetlerinde iş birliği yapmak olduğunu belirten Birinci, kapsamın oldukça geniş tutulduğunu söyledi.

Birinci, protokol kapsamında sadece Sosyal Sigortalar sisteminde kayıtlı TC ve KKTC vatandaşlarının değil, kamu görevlileri, kamu sağlık çalışanları ve emeklilerin de yer aldığını ifade ederek, “Büyük bir sivil hasta potansiyeli Girne Askeri Hastanesi’ne yönlendiriliyor” dedi.

“Tabipler Birliği devre dışı bırakıldı”

Konuşmasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin süreç dışında bırakıldığını savunan Birinci, askeri hastanede görev yapacak doktorların birlik üyeliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

“Doktorlar Tabipler Birliği’ne üye olmayacaklar. Bu konuda girişim olacak mı?” diye soran Birinci, Tabipler Birliği’nin komite aşamasında itirazlarını dile getirdiğini ancak hükümetin buna rağmen adım attığını ifade etti.

“Siz nasıl kurumlarımızla istişare ederek adım atıyoruz diyorsunuz?” ifadelerini kullanan Birinci, hükümetin sürekli kurumları devre dışı bırakarak hareket ettiğini savundu.

“Girne Devlet Hastanesi hâlâ açılmadı”

Hükümetin sağlık yatırımları konusunda başarısız olduğunu öne süren Birinci, “6 yıldır Girne Devlet Hastanesi’ni açamadınız ve şimdi hastaları Girne Askeri Hastanesi’ne yönlendiriyorsunuz” diyerek eleştirilerini sürdürdü.