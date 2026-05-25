-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Rogers, hükümetin yönetim anlayışının yasaları çiğnemek haline geldiğini savunarak, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini desteklediklerini ancak mevcut yasaların ihlal edilmesine karşı olduklarını söyledi.

“Girne Devlet Hastanesi hâlâ açılmadı”

Girne’de sağlık alanında ciddi eksiklikler bulunduğunu ifade eden Rogers, Girne Devlet Hastanesi’nin hâlâ hizmete açılmadığını, hemşire sayılarının yetersiz olduğunu ve sağlık alanında gerekli yasal düzenlemelerin yapılmadığını belirtti.

Girne halkının büyük ölçüde Lefkoşa’ya sevk edildiğini söyleyen Rogers, bölgede tomografi ve MR gibi temel sağlık hizmetlerinin eksik olduğunu kaydetti.

“Sivil halka açılması olumlu ama…”

Girne Askeri Hastanesi’nin ayaktan tanı hizmetleri için sivil halka açılmasının sağlık hizmetlerine erişim açısından olumlu bir adım olduğunu ifade eden Rogers, buna rağmen sürecin yasal zeminde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Rogers, “Bu konuda yapılacak herhangi bir düzenleme denetlenebilir, eşitlikçi ve ülke yasalarına uygun yapılmalıdır” dedi.

“En temel sorun burada başlıyor”

Protokolün en büyük sorununun yasal altyapı olduğunu savunan Rogers, KKTC’de hekimlik yapabilmek için belirli yasal şartların bulunduğunu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği üyeliğinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Ancak askeri hastanede görev yapacak personel için böyle bir şart öngörülmediğini belirten Rogers, bunun ciddi bir çelişki yarattığını söyledi.

“Hükümet kendi yasalarını çiğnemeye devam mı edecek?” diye soran Rogers, “Ben yaparım olur” anlayışıyla hareket edilmesini eleştirdi.