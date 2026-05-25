Birlikten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı gibi yüksek talep beklenen bir dönemde, bazı tesislerde yüzde 1 ile yüzde 30 bandında "son derece düşük" doluluk oranı öngörülmesinin sektördeki "kırılganlığa yönelik bir işaret" olduğu kaydedildi.

Büyük tesislerin bir kısmında yüksek doluluk beklenmesinin genel sektörel başarıyı yansıtmadığı, bu tesislerin bayram dönemlerinde yüksek doluluğa ulaşmasının olağan olduğu aktarılan açıklamada, “Sektörün gidişatı orta ve küçük ölçekli tesislerin performansına bağlıdır ve bu alanda ciddi bir zayıflık görülmektedir.” ifadesi kullanıldı.

Butik oteller, turistik bungalovlar ve 1-3 yıldızlı tesislerde talep düşüklüğünün "derinden" hissedildiği belirtilen açıklamada, bazı tesislerde beklentinin yüzde 30'un altında kalmasının, bayram hareketliliğinin tabana yayılamadığını gösterdiği kaydedildi.

“Turistik bungalov sınıfındaki tesislerin doluluk oranları yüzde 10 ile yüzde 80 arasında çok geniş bir yelpazede değişmektedir.” denilen açıklamada, müşterilerin seçimlerinde lokasyon ve denize yakınlık kriterinin belirleyici olduğu, dolayısıyla tatil dönemlerinde iç turizme hitap eden İskele-Karpaz bölgesindeki denize sıfır tesislerin öne çıktıkları belirtildi.

Öte yandan, kıyı şeridinde yer almayan tesislerin, hizmet kaliteleri ne kadar yüksek olursa olsun yerli turist tarafından tercih edilmedikleri ve bu durumun, yabancı turist kaybıyla birleşince söz konusu işletmeleri zor bir durumda bıraktığı kaydedildi.

Resort otellerin daha çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından tercih edildiği belirtilen açıklamada, birçok otelin talebi artırmak adına canlı müzik ve konser organizasyonuna yöneldiği ifade edildi.

Yüksek ulaşım maliyetleri, artan tatil fiyatları ve tüketicinin azalan alım gücünün talebi doğrudan olumsuz yönde etkilediği vurgulanan açıklamada, bölgedeki savaş ortamı nedeniyle de verilerin geçen yılın gerisinde kaldığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle Güney Kıbrıs üzerinden gelmesi beklenen yabancı turistlerin savaştan ötürü seyahatten vazgeçtikleri, iptal edilen uçuşlar, yükselen petrol fiyatları ve buna bağlı olarak artan uçak bileti maliyetleri nedeniyle de özellikle tercih edilen küçük aile işletmelerinin zor bir bayram dönemi geçireceklerinin öngörüldüğü vurgulandı.