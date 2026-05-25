Dinçyürek, hastaneye yönelik tıbbi cihaz sevkiyatlarının başladığını belirterek, “Yeni Girne Devlet Hastanesi bitti. Tırlar gelmeye başladı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm tıbbi cihazlar bize teslim edilmiş olacak ve montajlar başlayacak. Çok yakın zamanda hizmete geçecek” dedi.

“Askeri hastane için ortak irade ortaya kondu”

Meclis’te tartışma konusu olan Girne Askeri Hastanesi ve sağlık protokolüyle ilgili de konuşan Dinçyürek, hastanenin tamamlanmasının ardından iki ülkenin üst düzey yetkililerinin ortak irade ortaya koyduğunu söyledi.

Dinçyürek, “Askeri Hastane bittiği gün iki devletin cumhurbaşkanları, cumhurbaşkanı yardımcıları ve başbakanlarımız ortak irade koydu, protokoller imzalandı” ifadelerini kullandı.

“Tabipler Birliği ile defalarca görüştük”

Muhalefetin, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin süreç dışında bırakıldığı yönündeki eleştirilerine yanıt veren Dinçyürek, protokol öncesinde birlikle çok sayıda görüşme yapıldığını belirtti.

“Sivil hasta bakılması noktasında konuşmacıların altını çizdiği Tabipler Birliği Yasası’ndaki bir madde hassasiyet gösterilip öne çıkarıldı” diyen Dinçyürek, süreç boyunca resmi ve gayri resmi birçok temas gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Ben protokolden önce defalarca Tabipler Birliği ile resmi gayri resmi görüşmeler yaptık, hepsi belge altında” diyen Dinçyürek, bu süreçte Başbakan Ünal Üstel’e yönelik eleştiriler yapıldığını da söyledi.

“50 Şekilde görüşme yaptık”

Tabipler Birliği ile yoğun temas halinde olduklarını savunan Dinçyürek, “Tabipler Birliği ile kaç kez görüşünce görüşmüş oluyoruz? 50 şekilde görüşme yaptık” dedi.

Birliğin komitede dile getirdiği “Biz hastaların bakılmasına karşı değiliz” yaklaşımını yaklaşık iki yıldır duyduklarını ifade eden Dinçyürek, bunun pratiğe dönüştürülmesi için birlikte çözüm arandığını kaydetti.

Dinçyürek, görüşmeler sırasında dönemin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, büyükelçilik hukukçuları, Tabipler Birliği temsilcileri ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantılar gerçekleştirildiğini belirterek, “Tabipler Birliği’ni nasıl devre dışı bıraktık?” diye sordu.