Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını kendine rehber edindiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile varoluş ve özgürlük mücadelesini kazanarak kendi devletini kurduğunu belirtti.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mustafa Kemal Atatürk, 20. yüzyılın en büyük komutanlarından biri olarak, emperyalist güçlerin boyunduruğundan kurtulmak isteyen bir milleti, bağımsızlık mücadelesine liderlik ederek ayağa kaldırmış; Kurtuluş Savaşı’yla düşmanı mağlup edip güçlü bir devletin temelini atmıştır. Atatürk, yalnızca Türkiye'yi değil, aynı zamanda diğer mazlum milletleri de harekete geçirerek bağımsızlık mücadelesi vermeleri için ilham kaynağı olmuştur.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yoldan asla ayrılmayacak olan halkımız, egemenlik, bağımsızlık ve güvenliğinden taviz vermeyecek; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne sahip çıkmaya devam edecektir

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun."