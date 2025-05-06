Polisten verilen bilgiye göre, Beylerbeyi’nde faaliyet gösteren bir işletmenin ön kısmındaki araç park yeri içerisinde Ozanköy’de sakin Şenol Hulusiağa (E-72) kullanımındaki aracı içerisinde dün saat 11.30 sıralarında aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gazimağusa’da sakin Mustafa Ceylanoğlu (E-58) ise kalmakta olduğu ikametgah içerisinde dün saat 18.30 sıralarında yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Hulusiağa ve Ceylanoğlu’nun cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Ölüm sebepleri yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.