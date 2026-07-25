Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kahvehaneler, bahis evleri, halkın yoğun bulunduğu bölgeler ile trafikte seyreden araçlar kontrol edildi.

Asayiş denetimlerinde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz kaldığı belirlenen 46 kişi tutuklandı. Ayrıca bir araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kalıntısı bulunan cam pipo, öğütücü ile yeşil reçeteye tabi 28 hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan, kumarhaneye girmeleri yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen 148 kişiye idari para cezası uygulanırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

8 Bin 437 Araç Denetlendi

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 437 araç sürücüsü kontrol edildi. Kuralları ihlal ederek diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan 1.808 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 147 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde en fazla tespit edilen ihlal 559 sürücünün hız sınırını aşması oldu. Bunun yanında 32 sürücü alkollü araç kullanırken, 13 kişi ehliyetsiz ve sigortasız, 83 kişi sigortasız, 81 kişi emniyet kemeri takmadan, 11 kişi ise seyir halindeyken cep telefonu kullanırken yakalandı.

Ayrıca denetimlerde 152 seyrüsefer ruhsatsız araç, 20 muayenesiz araç, 29 trafik levha ve işaretlerine uymama, 3 kırmızı ışık ihlali, 1 tehlikeli sürüş, 1 polisin "dur" emrine uymama, 3 koruyucu başlıksız motosiklet kullanımı, 7 cam filmi ihlali, 5 elektrikli scooter kurallarına aykırı kullanım, 8 ağır tonajlı kamyonun yasak yolda seyretmesi, 1 ışık kurallarına uymama ve 799 diğer trafik suçu tespit edildi.

Polis, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelindeki asayiş ve trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.