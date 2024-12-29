Genç ve güzel girişimci Ceren Çaycılar direktörlüğünde Cerenity Giyim Mağazası Girne’nin en işlek caddesinde açıldı.

Türkiye’de beğeni ile tercih edilen Beymen ürünleri Türkiye ile aynı fiyatlar ile KKTC’ye geldi ve sevenleri ile Cerenity Mağazasında buluşuyor. 2025 yılının favori tercihleri arasında gösterilen Best Friend ve Declora ürünleri Cerenity mağazasında yerini alarak tarzı ile fark yaratmak isteyenleri bekliyor.



Soft Opening bir açılışla müşterilerine merhaba diyen Cerenity Giyim Mağazası yoğun ilgi ile karşılaştı.