DAÜ’den verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, kozmoloji alanında isim yapan, “Türk Dünyası 2025 Uluğ Bey Havacılık ve Uzay Bilimleri Ödülü” sahibi, Özbekistan Bilimler Akademisi Uluğ Bey Astronomi Enstitüsü ve Yeni Özbekistan Üniversitesi İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden Prof. Dr. Ahmedov’u ağırladı.

Seminerin ardından DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman. M. Karatepe’yi ziyaret eden Ahmedov’a Kıbrıs’a özgü hediye de takdim edildi. DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Karatepe, buradaki kısa konuşmasında dünya çapında tanınan bilim insanı Prof. Dr. Bobomurat Ahmedov’un evrene dair aktardığı çarpıcı verilerin öğrenciler ve akademisyenler için ilham kaynağı olduğunu belirterek, bilimin evrensel gücünü DAÜ’ye taşımaya devam edeceklerini söyledi.