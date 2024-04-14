13.04.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Güvercinlik’te sakin Niyazi Mehmet İŞLER (E-45), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

Otel odasında ölü bulundu...

13.04.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde, müşteri olarak bulunan Cüneyt AKAR (E-50) yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.