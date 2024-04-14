Denetimler sonucu 54’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13'ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 4’ü sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sürüş esnasında emniyet kemeri takmamak ve 18’i diğer suçlardan olmak üzere toplam 109 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 23 araç ise trafikten men edilmiştir.