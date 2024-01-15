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15.01.2024 tarihinde saat 11:50 raddelerinde Lefkoşa — Güzelyurt Çif şeritli Anayolu üzerinde Serhatköy Mevkiinde Güzelyurt istikametine doğru seyreden Christopher Kagunya KIRIKA (E-21) yönetimindeki GY 750 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiği zaman aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmında bulunan Karayolları Dairesine ait oto korkuluklara aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı."

"15.01.2024 tarihinde saat 07:50 raddelerinde Güzelyurt — Lefke Çıft şeritli Anayolu üzerinde Güzelyurt — Bostancı trafik ışıkları yakınlarında Güzelyurt istikametine doğru seyreden Remzi KÖSE (E-21) yönetimindeki EN 007 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmında bulunan Karayolları Dairesine ait oto korkuluklara aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin açıklamaları şöyle:

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