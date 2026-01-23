İnşaat Alanında Rahatsızlandı, Hayatını Kaybetti

22 Ocak 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Bahçeli’de yapımı devam eden bir inşaat alanında çalışan Ulukışla’da sakin Yaşar Özata (57), aniden rahatsızlandı. Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özata, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Dikmen’de Evinde Ölü Bulundu

Aynı gün saat 15.30 sıralarında, Dikmen’de sakin Yücel Tarak (79), kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadığı açıklandı. Ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek olup, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haspolat’ta 21 Yaşındaki Genç Evinde Hayatını Kaybetti

23 Ocak 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında ise, Haspolat’ta sakin Tafadzwa Bonifacio Gruveta Massamba (21), ikametgâhında yaşamını yitirmiş halde bulundu. Cansız bedeni üzerinde yapılan ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi. Gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.