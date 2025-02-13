Polisin açıklaması şöyle:

Şubat-Temmuz 2024 ayları arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir çanta-ayakkabı mağazasında kasiyer olarak çalışan I.F.S.(K-29)’nin, mağaza içerisinde satışa sunulan erkek parfümü ile kadın para cüzdanını alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak aranmakta olan I.F.S., Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Marketten kozmetik ürünü çaldılar!

09.02.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden O.E.M.I.(E-22), A.S.A.W.(E-21), S.M.S.E.(E-20) veY.S.Y.A.(E-21)’nın, market içerisinde satışa sunulan toplam 3.710,45 TL değerindeki muhtelif parfüm ve kozmetik ürünlerini alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Cep telefonu şarj cihazı çaldılar!

12.02.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden A.E.H.(E-18), H.H.(E-19) ve İ.H.(E-18)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam 2800 TL değerindeki 3 adet cep telefonu şarj cihazını alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Elinde tuttuğu parayı çaldı!

12.02.2025 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Güzelyurt’ta, S.E.(K-22) satmış olduğu çorapların ücretini ödemek için cebinden para çıkaran bir şahsın elinde tutmakta olduğu toplam 3600 TL nakit parayı, elinden zorla çekip almak suretiyle çalmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.