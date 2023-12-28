Polisin meydana gelen kazalarla ilgili açıklamaları şöyle:

27.12.2023 tarihinde saat 07:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Olha KRASNOSHCOK (K-34) 344 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PU 757 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sinyal verip sola dönüşe geçen Amnıabbas G. BARGAH (E-22) yönetimindeki SK 767 plakalı salon aracın solundan geçmeye çalıştığı esnada, konu aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle PU 757 plakalı araç, bir otele ait reklam panosunu çevreleyen demir korkuluklara da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PU 757 plakalı araç sürücüsü Olha KRASNOSHCOK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yayaya çarptı!

27.12.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde, Yasin Mücteba UĞURLU (E-25) yönetimindeki FH 631 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, cadde üzerinde bulunan yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Aynur ÇELİK (K-44)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Aynur ÇELİK kaldırıldığı olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

27.12.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde, Göksel DUMLUPINAR(E-50) yönetimindeki NC 041 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, önündeki araçları dikkatsizce sağından geçtiği sırada, o esnada yolun güney kısmındaki isimsiz sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyredip Kurtuluş Caddesine giriş yapan Mamut Can BİROL (E-26) yönetimindeki SC 714 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Göksel DUMLUPINAR, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Ağır yaralandı!

27.12.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne’de Şht Ahmet Ersoy Sokak üzerinde, Gürol KARTAL(E-50 ) yönetimindeki SC 052 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada sokak üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak yürüyen Selbi KASIMOVA(K-34)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Selbi KASIMOVA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Genel Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.