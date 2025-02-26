25.02.2025 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da Sincan Sokak’ta, bir apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen açık unutulan elektrikli battaniyenin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, mutfak içerisinde bulunan beyaz eşyalar ile muhtelif mutfak eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin tüm duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Sönmemiş puro kanapeyi tutuşturdu

25.02.2025 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Kemal Göksen Sokak’ta, bir ikametgahın üst katındaki oturma odasında, muhtemelen kanepe üzerinde unutulan sönmemiş puronun kanepeyi tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, muhtelif mobilyalar, kıyafetler ve ev eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin tüm duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Gazimağusa'da yangın...

25.02.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da Garga Sokak ile Zafer Mahallesi arasında bulunan elektirik direği üzerindeki trafoda, oluşan yüksek gerilim nedeniyle kabloların alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yanan plastik parçaların eriyip olay yerinde park halinde bulunan bir salon aracın ön kaputu üzerine damlası neticesinde ise, konu araç da zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Ocak üzerinde unutulan tencere alevlendi!

25.02.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nde, bir apartmanın mutfağında, yemek ısıtmak için ocak üzerine konduktan sonra unutulan tencerenin alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu söz konusu gaz ocağı, buz dolabı ve üç gözlü mutfak dolabı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.