Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

17.05.2025 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Fehim GÖK (E-24), 62 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PU 174 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Raf Dünyası isimli iş yeri önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan trafik levhasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Virajı alamadı, karşıdan gelene çarptı!

17.05.2025 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Salamis Otel ile Mimoza Otel arasında bulunan isimsiz sokak üzerinde, İsmail GÜNEŞ (E-53), 97 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FU 438 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet NASIFOĞLULARI (E-52) yönetimindeki ZH 737 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

89 Promil alkollü çıktı!

17.05.2025 tarihinde, saat 17.45 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Osman AKIN (E-30), 89 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki YG 694 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Kubilay AKKOYUN (E-38) yönetimindeki EU 088 plakalı salon aracı dikkatsizce solundan geçmeye çalıştığı sırada, aracının sağ ön yan kısmı ile EU 088 plakalı aracın sol arka yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Arkadan çarptı!

17.05.2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa’da Barbaros Sokak üzerinde, Salih KINIK (E-42), 97 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KT 902 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Anafartalar Caddesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden ve kavşağa geldiği için durmak zorunda kalan Hacer BURUK (K-42) yönetimindeki UN 809 plakalı aracın arka kısmın çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Araç sürücüsü tutuklandı

18.05.2025 tarihinde, saat 02.40 sıralarında, Gazimağusa’da Aydınlık Sokak üzerinde, Celal BENER (E-40), 145 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FU 199 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre yolun solunda park halinde bulunan RN 384 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan FU 199 plakalı araç sürücüsü Celal BENER tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.