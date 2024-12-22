Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

21.12.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 11-12’inci kilometreleri arasında, Hasan KAZIN (E-43) yönetimindeki plakası meçhul motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sol yan kısmı üzerine devrilip yol içerisinde sürüklenmiştir. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan KAZIN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından, Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yayaya çarptı, olay yerinden ayrıldı!

21.12.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Bafra’da Tatlı Market önlerinde, güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden plakası ve kimliği meçhul araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada yol kenarında yaya olarak yürümekte olan Mehar ALİ (E-23)’ye çarpıp, kimlik ve adres beyan etmeden olay yerinden ayrılmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Mehar ALİ, kendi imkanları ile gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesinde, kaburga kemiği ve sol kalça kemiği kırığı teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

194 Promil alkolle direksiyon başına geçti!

21.12.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa-Dikmen Anayolu üzerinde, Ramiz KAYNAR (E-24) 194 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AE18LLJ plakalı araç ile Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Yakup YILDIRIM (E-25) yönetimindeki MY 001 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. AE18LLJ plakalı araç sürücüsü Ramiz KAYNAR, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmış olup, soruştuma devam etmektedir.

17 Yaşında ehliyetsiz ve alkollü araç kullandı!

21.12.2124 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, Mehmetemin HACIOĞLU (E-17) 210 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NF 468 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada St. Barnabas çemberini geçtiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisindeki trafik adasına çarpmıstır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Mehmetemin HACIOĞLU aleyhinde, sürüş ehliyetsiz ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruştuma devam etmektedir.

216 Promil alkollü çıktı!

22.12.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Güzelyurt’da Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, Eral YÜKSELİR (E-30) 216 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EP 717 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Universal Bank önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bordür taşlarına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç, ağaçlara ve reklam panosuna da çarparak durmuştur. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü Eral YÜKSELİR, İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarılarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış olup, yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruştuma devam etmektedir.

Yer Gazimağusa: 92 Promil alkollü çıktı

22.12.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da Yayla Sokak üzerinde, Halil Beyaz YÜRÜK (E-22) 92 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LP 203 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında park halinde bulunan Muzaffer ARAT (E-21) sorumluluğundaki THB 993 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yarlanan olmadı. Araç sürücüsü Halil Beyaz YÜRÜK aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruştuma devam etmektedir.