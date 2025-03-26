Gazimağusa, Lapta ve Beylerbeyi’nde dün meydana gelen üç ayrı trafik kazasında biri ağır toplam üç kişi yaralandı; iki kişi de tutuklandı.

Gazimağusa… 2 yaralı, 1 tutuklu

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde saat 23.15 sıralarında Savaş Madak (E-23), 92 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YS 261 plakalı kamyonet araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan DAÜ Yurtlar Bölgesi giriş kapısı önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağına doğru dönüşe geçtiği sırada sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan YS 261 plakalı araç sürücüsü Savaş MADAK ve araçta yolcu olarak bulunan Atilla ŞİMŞEK (E-31), kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan YS 261 plakalı araç sürücüsü Savaş Madak tutuklandı.

Lefkoşa… Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda!

Lefkoşa’da Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde saat 07.50 sıralarında Kadir Yıldırım (E-24), yönetimindeki NG 744 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Kaan Dağyaran (E-34) yönetimindeki ZF 781 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan NG 744 plakalı motosiklet karşı istikametten gelmekte olan Sıraç Ürün (E-29) yönetimindeki YD 362 plakalı kamyon aracın sağ ön kısmına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan NG 744 plakalı motosiklet sürücüsü Kadir Yıldırım, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Beylerbeyi… Alkollü sürücü tutuklandı

Beylerbeyi’nde Boğaz Yolu Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında Melik İskar (E-39), yönetimindeki VD 670 plakalı kamyonet araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce ana yol durumunda bulunan Zafer Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde 75 miligram alkollü içki tesiri altında süratli ve dikkatsizce seyreden Muhammed Ensar Demir (E-23) yönetimindeki KG 327 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarptı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan KG 327 plakalı araç sürücüsü Muhammed Ensar Demir tutuklandı.