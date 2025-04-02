İtfaiye Müdürlüğünün 24-30 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zarar 639 bin 200 TL.

Yangınların muhtemel sebepleri arasında elektrik kaynaklı kısa devre, kişi tarafından yakma, tandır küpü içinde yakılan ateşin yanıcı maddeleri tutuşturması, ocakta unutulan tencere içerisindeki yağın aşırı ısınıp alevlenmesi, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dallarının elektrik ve telefon tellerine düşerek tutuşması ve patlayan araç hidrolik hortumundan sızan yağın sıcak yüzeylerle temas edip alev alması yer aldı.

Özel servis olayları kapsamında ise yangına karşı önleyici tedbirler alınması, asansörde ve apartman dairesinin yatak odasında kilitli kalan şahısların kurtarılması, barbeküde ve evin çatı katında mahsur kalan yavru kediler ile kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, itfaiye şubelerini ziyaret eden öğrencilere yangın eğitimi verilmesi, özel görevlerin yerine getirilmesi, yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma kapsamında hastaneye sevkinin sağlanması gibi hizmetler verildi.